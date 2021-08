세종텔레콤, 부산은행과 블록체인 기반 부동산펀드 시장 개척

세종텔레콤 디지털 수익증권 플랫폼에

부산은행 비대면 계좌개설 시스템 구축

[아시아경제 차민영 기자] 세종텔레콤은 BNK부산은행과 부동산 집합투자를 위한 '블록체인 기반 디지털 수익증권 거래플랫폼 서비스' 관련 계좌관리 서비스 제공 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 계좌관리 서비스 제공 계약은 세종텔레콤의 플랫폼 내에 부산은행의 비대면 계좌개설 시스템을 구축해 사용자가 소액으로 손쉽게 펀드에 가입할 수 있도록 하는 내용을 담았다. 투자자의 투자금을 안전하게 관리하며 전자증권법의 전자등록 방식을 준수해 서비스 하는 것을 목표로 한다.

세종텔레콤은 부동산 펀드 판매와 개인간 거래 서비스 제공, 블록체인 기반의 투자자 보호 장치와 투명성 확보를 위한 관리체계를 구축한다. 자체 개발한 블록체인 메인넷 '블루브릭'에 기반한 분산원장 방식의 기술을 적용해 보안을 강화했다.

부산은행은 금융계좌 관리 및 감시 서비스 제공자로 비대면 계좌 개설 서비스, 투자자 예치금 신탁 및 펀드자산 수탁서비스, 투자자의 부산은행 계좌 입출금, 펀드 고객계좌 및 예탁결제원 연계 관리 지원 등을 운영한다. 다만, 부동산 펀드 판매와 거래에는 직접 관여하지 않는다.

세종텔레콤측은 이번 협업으로 일반 투자자들의 부동산 펀드 투자 접근성이 높아질 것으로 기대하고 있다. 당초 사모펀드 중심의 소수 고액 투자자의 전유물이었던 부동산 투자에 소액 투자자도 자유롭게 참여가 가능해질 것이란 설명이다. 환매가 어려운 부동산 펀드도 개인 간 거래를 통해 환매할 수 있도록 한다.

부산은행 계좌만 있으면 누구나 본 서비스를 이용할 수 있으며, 펀드의 판매와 거래는 자본시장법에 따라 발행된 수익증권과 매칭되는 디지털증서로 이뤄진다. 거래방식은 플랫폼 내에서 다자간 상대매매를 취하며, 블록체인 기반의 플랫폼을 활용하여 펀드 운용정보의 기록 및 공유가 가능해 투명성이 보다 강화 된다.

박효진 세종텔레콤 본부장은 "이번 사례는 블록체인 기술을 통한 금융거래의 투명성과 효율성을 증명하는 혁신적인 행보"라며 "전자증권 등 기존 관련법을 준수하며 누구나 동등하게 투자와 혜택의 기회를 나누고, 공유하는 블록체인 기반 프로토콜 경제 생태계를 검증하는 유의미한 계기가 될 것"이라고 말했다.

이주형 부산은행 디지털금융본부장은 "부산은행의 금융서비스와 세종텔레콤의 블록체인 기술이 만나 큰 시너지를 낼 것으로 기대된다"며 "앞으로도 부산은행은 부산 블록체인 규제자유특구 1차 사업자로서 블록체인과 디지털을 기반으로 한 금융서비스 제공을 이해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 두 기업은 관련 서비스 추진 및 활성화를 위한 상호협력 외에도 세종텔레콤의 디지털 자산거래 플랫폼과 부산은행의 금융서비스를 융합한 다양한 금융상품 개발과 출시에도 힘쓰기로 했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr