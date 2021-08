삼성증권, 야간 공모주 청약 오픈...초대형IB 중 최초

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 46,100 전일대비 1,100 등락률 +2.44% 거래량 524,573 전일가 45,000 2021.08.10 12:39 장중(20분지연) 관련기사 증권사 유튜브 '1억뷰' 시대삼성증권, 단기사채 온라인거래 시스템 오픈삼성증권, 8월까지 중개형 ISA 이벤트 진행...최대 5만원 상당 리워드 close 은 초대형IB 중 최초로 온라인 공모주 청약시간을 오후 10시까지로 확대한다고 10일 밝혔다.

공모주 청약시간 확대는 청약 첫날, 온라인 청약을 대상으로 적용된다. 내달 7일~8일 청약이 예정된 차백신연구소가 첫 대상이다.

이번 온라인 청약시간 연장으로 직장인 등 주로 저녁시간을 활용할 수 있는 투자자들의 공모주 청약이 편리해질 전망이다. 기존 상장 주관사들은 대개 오전 8시∼오후 4시 청약 신청을 받아왔다. 오후 6시 이후 청약 신청을 받는 것은 초대형 투자은행(IB) 중 최초라고 삼성증권은 전했다.

삼성증권 관계자는 "최근 공모주 청약의 95% 이상이 온라인에서 진행되고 있다"면서 "더불어 낮시간을 활용하기 힘들 것으로 추정되는 2030 젊은 세대가 증권시장에 많이 유입된만큼, 이번 온라인 청약시간 연장으로 이들의 공모주 청약도 한층 활발해 질 것으로 기대된다"고 말했다.

