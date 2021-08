이베이코리아, 27개분야 경력 기술·개발자 공개채용

이달 13일, 라이브커머스로 진행하는 채용설명회도

[아시아경제 조인경 기자] 이베이코리아가 2021년 하반기 개발자 공개 채용을 통해 실무급 개발자를 평년보다 2배 이상 많이 채용한다고 10일 밝혔다.

모집 분야는 ▲프런트엔드(FE) ▲백엔드(BE) ▲플랫폼 ▲시스템 ▲애플리케이션(Application) ▲데이터(Data) ▲보안(Security) 등 소프트웨어(SW) 등 개발/기술 직무 총 27개 포지션이다. 고객 경험 중심의 고도화된 상품과 서비스 개발을 주도해 나갈 인재를 모집하며, 지원 자격은 관련분야 3~8년차 실무 경력자를 대상으로 한다.

오는 19일까지 이베이코리아 공식 채용 사이트를 통해 지원서를 접수하고, 이달 중 서류전형과 면접 등을 거쳐 다음달 초 코딩테스트 등 기본 업무능력 테스트를 진행한다. 각 전형 결과는 합격자에 한해 개별 통보되며, 최종 합격자는 9월 말 입사 예정이다.

이베이코리아는 이번 채용을 위해 오는 13일 오후 5시 업계 최초 라이브커머스로 진행하는 채용설명회도 연다. '이베이의 job'을 판매하는 콘셉트로 진행되는 이번 설명회에는 이베이코리아의 예능형 라방 '장사의 신동'의 이준호 쇼호스트가 진행을 맡고, 이베이코리아 인사담당자와 개발자 등 직원들이 직접 참여해 채용 절차와 직무, 기업문화 등을 소개한다.

고영환 이베이코리아 채용팀장은 "통합 커머스 플랫폼으로 도약하는 이베이코리아와 함께 할 능동적이고 미래지향적인 우수 인재들을 기다리고 있다"며 "수평적이고 진취적인 기업문화 속에서 회사의 성장을 경험함은 물론, 개발자로서 역량과 가치를 높일 수 있는 최고의 기회가 될 것"이라고 말했다.

