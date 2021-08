[아시아경제 이지은 기자] 임갑수 평화외교기획단장은 4일 워싱턴에서 정 박 미국 대북 특별부대표와 한미 국장급 협의를 가졌다고 외교부가 5일 밝혔다.

이번 협의에는 양측의 유관 기관들도 함께 참석했다.

양측은 한반도 평화프로세스의 실질적 진전을 위해 남북?북미간 조속한 대화 재개가 긴요하다는 점을 재확인했다.

또 남북관계의 진전과 북미대화의 조속한 재개 방안에 대해 협의했다.

