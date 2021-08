[속보]한국 야구, 일본에 2-5 패배…미국과 재대결

야구대표팀이 4일 일본 가나가와현 요코하마 스타디움에서 열린 2020 도쿄올림픽 준결승에서 일본에 2-5로 졌다. 2-2로 맞선 8회 2사 만루에서 고우석이 야마다 데츠토에게 3타점 2루타를 맞았다. 9회 2사 2루 기회를 살리지 못한 대표팀은 내일 오후 7시 같은 장소에서 미국과 결승 진출을 두고 겨룬다.

