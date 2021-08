카카오게임즈가 4일 2분기 실적발표 뒤 진행된 컨퍼런스콜에서 신작 '오딘:발할라 라이징'이 출시 19일 만에 누적 매출 1000억원을 달성했다고 밝혔다. 오딘은 지난 6월29일 출시됐다.

