전자랜드, 에어컨 판매량 최고치 기록 … 전년보다 234%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 유례 없는 폭염으로 지난달 에어컨 판매량이 최근 3년 간 가장 높은 수치를 기록했다고 4일 밝혔다.

전자랜드에 따르면 지난달 에어컨 판매량은 전년 동기 대비 234% 증가한 것으로 나타났다. 이는 2019년 7월과 비교해도 91% 성장한 수치다. 올해 짧게 지나간 장마와 갑작스럽게 찾아온 폭염, 코로나19의 영향으로 집에 머무는 시간이 증가한 것 등 요인이 종합적으로 영향을 끼친 것으로 분석된다.

전자랜드는 오는 31일까지 ‘8월의 크리스마스!’ 프로모션을 진행한다. 행사 기간 전자랜드는 스탠드형 에어컨과 양문형 냉장고 전 모델을 행사카드로 구매한 고객에게 최대 36개월 장기 무이자 혜택을 제공한다. 또한 스탠드형 에어컨과 얼음 정수기 냉장고 행사 모델 구매 시 구매 금액 및 모델에 따라 최대 20만원의 추가 캐시백을 증정한다.

전자랜드 관계자는 “8월에도 더위가 계속될 것으로 예상되는 만큼 에어컨 수요도 꾸준할 전망”이라며 “기후 변화가 소비자들의 라이프스타일 변화에 큰 영향을 줌에 따라 그에 발맞춰 매월 소비자들에게 적합한 프로모션을 준비하고 있다”고 말했다.

