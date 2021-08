대구시, 환경오염 12개 사업장 적발…폐수 무단 배출·유량계 미부착 2건은 검찰 송치

6월 7일부터 7월말까지 환경오염물질 배출 71개소 기획단속

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 지난 6월 7일부터 7월 31일까지 환경오염물질 배출업소 71개소를 대상으로 집중 기획단속을 실시한 결과, 12개 위반업소를 적발했다고 3일 밝혔다.

이번 단속은 4개 산업단지(3공단, 성서공단, 염색공단, 달성공단)에 소재하고 있는 도금, 안경제조, 금속가공·제조, 종이제품 제조, 섬유염색·가공 업종 중에서 상습 위반사업장 또는 위반이 의심되는 사업장을 대상으로 이뤄졌다.

주요 적발 내용은 ▲폐수를 무단 배출할 수 있는 시설 설치(1곳) ▲용수 유량계 미부착(1곳) ▲대기방지시설 고장 훼손 방치(2곳)▲방지시설 설치면제자 준수사항 미이행(1곳), ▲방지시설 일지 미작성 등 기타(7곳) 등이다.

이들 위반 사업장 중 폐수를 무단 배출할 수 있는 시설 설치, 용수 유입 유량계를 미부착한 2개 사업장에 대해서는 수사 후 검찰 송치할 예정이다. 대기방지시설 고장 훼손 방치 등 기타 위반 사업장에 대해서는 과태료 및 행정처분을 내렸다.

배재학 대구시 민생사법경찰과장은 "시민들이 먹고 마시는 물, 숨쉬는 공기를 오염시키는 행위의 제로화가 될 때까지 지속적인 단속을 실시해 위반행위를 뿌리뽑겠다"고 강한 의지를 내비쳤다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr