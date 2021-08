올림픽 12일째 도쿄 코로나 확진 3709명..역대 3번째로 많아

[아시아경제 구채은 기자] 도쿄올림픽 12일째인 3일 개최 도시인 일본 도쿄도에서 3000명대 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 새로 확인됐다.

도쿄도는 이날 보고된 코로나19 확진자는 3709명이라고 발표했다. 전날 대비 1514명, 일주일 전 같은 요일 대비 861명 각각 늘었다. 도쿄도의 이날 코로나19 확진자 수는 지난달 31일 4058명, 같은 달 29일 3865명에 이어 역대 3번째로 많았다.

일본 정부는 코로나19 확산 방지를 위해 지난달 12일부터 도쿄도에 4번째 '긴급사태 선언'을 발령했지만, 확산 속도는 오히려 빨라졌다. 일본의 코로나19 긴급사태는 외출 자제와 음식점 영업 제한, 재택근무 확대 등을 골자로 한다.

잦은 긴급사태 발령으로 정부와 지방자치단체의 이런 요청에 응하지 않는 사례가 늘면서 유동 인구 억제 효과가 제대로 나타나지 않는 것으로 보인다.

