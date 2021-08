[아시아경제 김흥순 기자] 동원시스템즈 동원시스템즈 014820 | 코스피 증권정보 현재가 43,900 전일대비 650 등락률 +1.50% 거래량 18,772 전일가 43,250 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 동원엔터프라이즈, 동원시스템즈-테크팩솔루션 합병으로 지배력 강화동원시스템즈, 1분기 영업익 167억… 전년 동기比 7.8%↓[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close 는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 247억원으로 전년 동기 대비 10.3% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 3일 공시했다. 매출은 3309억원으로 지난해 같은 기간보다 20.7% 증가했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr