우하람 다이빙 3m 스프링보드 4위…역대 최고 순위

6차 시기 합계 481.85점…도약 가능성 알려

우하람(23)이 한국 다이빙 역사를 새로 썼다. 남자 3m 스프링보드에서 역대 최고인 4위에 올랐다.

우하람은 3일 오후 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2020 도쿄올림픽 다이빙 남자 3m 스프링보드 결승에서 6차 시기 합계 481.85점을 받았다. 열두 선수 가운데 4위를 했다. 자신이 2016년 리우데자네이루대회 남자 10m 플랫폼에서 기록한 11위를 넘어 한국 다이빙 역대 올림픽 최고 성적을 냈다. 한국 다이빙은 1960년 로마 대회부터 올림픽에 출전했으나 아직 메달을 따지 못했다.

우하람은 이번 대회에서 충분한 가능성을 세계에 알렸다. 전날 예선에서 합계 452.45점을 받아 스물아홉 선수 가운데 5위를 했다. 이날 오전 준결승에서는 403.15점을 얻어 턱걸이로 결승에 올랐다. 그는 결선에서 4차시기까지 331.55점을 받아 메달 가시권에 근접했다. 그러나 5차시기에서 68.40점을 얻는 데 그쳐 아쉽게 올림픽 첫 메달 획득에 실패했다.

