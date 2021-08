벤처기업協, 현대엔지니어링 협력사와 기술협력 희망 기업 모집

건설·엔지니어링 핵심기술 보유 벤처기업 대상

[아시아경제 김철현 기자] 벤처기업협회(회장 강삼권)는 현대엔지니어링 협력사와의 기술협력을 희망하는 벤처기업을 모집한다고 3일 밝혔다.

선정된 벤처기업들은 현대엔지니어링 협력사와 협업을 논의할 수 있는 기회를 갖게 되며 기업이 보유한 기술과 제품·서비스 등을 활용해 협업모델을 제안할 수 있다.

현대엔지니어링 협력사는 벤처기업의 제안에 따라 공동 개발, 직접 투자, 아웃소싱 등의 협업 방안을 검토하고 현대엔지니어링은 우수한 협력 성과를 만들어낸 벤처기업의 협력사 등록을 검토할 계획이다.

사업의 참여 대상은 11개 분야 건설·엔지니어링 핵심기술을 보유한 벤처기업이다. 협회는 사업 신청부터 설명회까지 전 과정을 운영할 계획이며 벤처기업의 지적재산권과 아이디어 보호를 위해 법률 자문을 거친 비밀유지협약 양식도 제공한다.

장구성 벤처기업협회 회원서비스팀 팀장은 "해당 사업을 통해 건설현장에 한층 발전된 형태의 스마트 건설기술이 접목될 수 있기를 희망한다"고 말했다.

