[특징주]라이프시맨틱스, '원격의료 수혜' 9% 강세

라이프시맨틱스 주가가 3일 강세를 보이고 있다.

이날 오전 10시31분 라이프시맨틱스 주가는 전 거래일대비 9.97% 오른 1만7100원에 거래되고 있다. 장 초반 1만7300원까지 올랐다.

코로나19 확산세에 원격의료 관련주로 주목을 받으면서 거래량이 급증해 주가가 강세를 보이고 있는 것으로 풀이된다.

코로나19로 비대면 생활이 일상화되면서 디지털헬스산업이 발전할 수 있는 기반이 마련되고 있다. 디지털헬스케어 시장이 공급자 중심에서 소비자 중심의 예방과 관리로 그 중심축이 전환되고 있는 것. 이에 개인 맞춤형 헬스플랫폼을 제공하는 라이프시맨틱스 이 주목을 받고 있다.

