[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 ‘매달 1일의 행복, 올데이 치킨나이트’를 진행한다고 1일 밝혔다.

올데이 치킨나이트는 다양한 치킨 메뉴를 시간대에 관계없이 1+1으로 즐길 수 있는 행사로, KFC가 올해 1월부터 매달 1일 마다 정기적으로 시행해오고 있다.

이달 올데이 치킨나이트에서는 최근 출시된 알싸한 매운 맛과 특유의 바삭한 식감으로 이열치열을 즐길 수 있는 ‘고추콰삭치킨’과 ‘고추콰삭 블랙라벨치킨’을 1+1으로 제공한다.

이를 이용하려면 KFC 매장을 방문하거나 공식 앱의 딜리버리, 징거벨 오더 등을 통해 올데이 치킨 메뉴를 주문하면 된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr