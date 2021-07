[아시아경제 문혜원 기자] tvN 간판 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')는 다음 달 4일 방송을 쉬어간다고 31일 밝혔다.

유퀴즈 측은 "다음 주 방송은 재편집분이 방영되며, 다음 달 11일부터는 정상적으로 방송이 진행된다"고 설명했다.

앞서 유퀴즈는 스태프 중 한 명이 코로나19 확진 판정을 받으면서 녹화에 참여한 제작진과 출연진 모두가 코로나19 검사를 받은 바 있다.

유퀴즈의 MC 개그맨 유재석은 검사 결과 음성 판정을 받았으나, 2주간 자가격리를 지속하면서 녹화 일정에 차질을 빚게 됐다.

