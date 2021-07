[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 목포교육지원청은 30일 목포 관내 40개 지역아동센터에 교육 교재를 지원했다고 밝혔다.

이번 사업은 지역아동센터 이용 학생의 교육비 부담을 경감과 교육격차를 해소하고, 방학 중 학생들의 학습력 제고를 지원하기 위해 마련됐다.

교재 지원은 지역아동센터에서 교육과 돌봄을 이용하고 있는 학생에게 필요한 교재를 신청받아 제공했다.

김갑수 교육장은 “지역아동센터 아이들이 자신감을 느끼고 꿈을 향해 꾸준히 정진하길 바란다”며 “코로나19로 어려운 상황 속에서도 모두가 행복한 목포교육을 위해 앞으로도 지역아동센터에 많은 관심과 협력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

