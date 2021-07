[아시아경제 유인호 기자] 통일부는 30일 민간단체의 대북 인도협력 물자 반출 신청 2건을 승인했다고 밝혔다.

다만, 통일부는 이날 반출 승인한 인도 물자의 종류나 지원 주체 및 시기, 북측 사업 파트너 등을 일절 공개하지 않았다.

이인영 통일부 장관은 이날 오전 기자간담회에서 “잠정 보류됐던 민간단체의 대북 인도협력 물자 반출승인을 오늘부터 재개할 것”이라고 밝힌 바 있다.

통일부는 지난해 9월 서해상 공무원 피격사건 이후 대북 인도협력 물자의 반출 승인을 잠정 중단해왔다.

이후 지난 27일 남북 통신연락선의 복원을 계기로 다시 승인에 나섰다.

