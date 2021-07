속보[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장은 30일 국민의힘 당사를 찾아 "당원으로서 입당을 하기 위해 당사를 찾았다. 대외협력 위원장님을 비롯한 여러 의원님들과 당 관계자분들께서 기쁜 마음으로 환영해주셔서 감사하다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr