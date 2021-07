농협은행, 신용보증기금과 '디지털·그린 뉴딜 선도기업' 금융지원 업무협약

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 신용보증기금과 '디지털·그린뉴딜 선도기업 금융지원 업무협약'을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 NH농협은행과 신용보증기금이 협업하여 뉴딜기업 및 신성장동력산업 영위기업, 일자리창출기업, 창업기업, 수출중소기업 등을 적극 지원하기 위해 마련됐다.

NH농협은행은 30억원의 특별출연금 및 20억원의 보증료 지원금을 신용보증기금에 출연하고, 이를 재원으로 특별출연 협약 보증 대상 기업에 대해 보증비율 상향(85%→100%) 및 신용보증기금의 보증료 감면(0.2%포인트, 최대 3년간), 보증료지원 협약 보증 대상 기업에 대해 보증료 지원(0.5%포인트, 최대 2년간) 등을 통해 총 2600억원 규모의 보증서 대출을 지원할 예정이다.

신용보증기금과 전국 NH농협은행 영업점을 통해 다음잘 2일부터 특별출연 또는 보증료지원 보증서 발급상담 및 담보대출을 신청할 수 있다.

권준학 은행장은 "이번 업무협약을 통해 디지털·그린 뉴딜기업 및 일자리창출기업에 대해 자금지원은 확대되고 금융비용은 감소하게 되었다."며, "앞으로도 농협은행은 중소기업이 어려울 때 더욱 힘이 되어 주는 동반자가 되겠다."고 말했다.

