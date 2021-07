중진공, 강훈식 의원과 아산소재 기업 간담회

아산 소부장 산업 발전과 지역산업 혁신 위한 간담회

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이하, 중진공)은 30일 산업통상자원중소벤처기업위원회 강훈식 국회의원과 충남 아산 영광와이케이엠씨(대표 장관서)를 찾아 아산지역 소재·부품·장비 산업 발전과 지역산업 혁신을 위한 현장 간담회를 진행했다고 밝혔다.

강 의원과 중진공이 함께 마련한 이날 간담회에는 한형기 에스에이씨 대표, 김운곤 국보옵틱스 대표 등 아산시 소재 소부장기업 대표자 8명이 참석했다. 행사는 참석자를 최소화하고 마스크 착용 등 정부 코로나19 방역 지침을 엄격히 준수해 진행됐다.

소재·부품·장비 분야 기업 대표들은 운영 애로사항 등 생생한 현장의 목소리를 전하고 지역산업 혁신과 성장을 위해 필요한 정책을 제안했다. 특히 코로나19로 인한 원자재·물류비용 상승에 따른 일시적 경영애로 해소 지원, 지역 대학 우수학생 등 고급인력 유입 유도, 지역 산업 단지 조성 시 기업투자 여건 확대 등의 정책 지원을 요청했다.

강 의원은 "이번 간담회를 통해 지역산업 혁신, 일자리 창출, 소부장 기업 육성 등을 위한 정책과 사업 확대 필요성을 체감할 수 있었다"면서 "의견들을 면밀하게 검토해 개선이 필요한 부분이 있다면 정책에 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김학도 이사장은 "중진공은 지역주력산업 혁신을 위해 기업의 성장을 가로막는 규제개선에도 적극 나서고 있다"면서, "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 기업들이 신속하게 위기를 극복하고 새로운 도약과 성장을 위한 기회로 활용할 수 있도록 적극 돕겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr