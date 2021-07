공개 앞둔 '갤럭시Z플립3' 충전속도 25W로 나온다

[아시아경제 구은모 기자] 다음달 공개를 앞두고 있는 삼성전자의 차세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시Z플립3’의 충전속도가 당초 알려진 것보다 빠를 것이란 전망이 나온다.

29일(현지시간) IT전문매체 폰아레나 등은 갤럭시Z플립3의 최대 충전속도가 25와트(W)라고 보도했다.

중국의 3C 인증 문서에 따르면 갤럭시Z플립3은 15W와 25W 충전이 모두 가능한 것으로 전해진다. 다만 비용 절감을 위해서 15W 충전기가 기본 제공되고, 25W 충전기는 별도 구매해야 할 것으로 보인다.

갤럭시Z플립3는 고사양 모바일 애플리케이션 프로세서(AP)인 퀄컴의 스냅드래곤 888이 탑재되고, 120헤르츠(Hz) 주사율이 적용됨에도 배터리는 전작과 동일한 3300밀리암페어시(mAh) 용량이 제공돼 우려가 제기됐다. 그러나 25W 고속충전이 제공되면서 해당 부분의 문제를 어느 정도 만회할 수 있다는 평가도 나온다.

삼성전자는 그동안 '갤럭시S21' 시리즈를 비롯해 주력 모델에 25W 충전을 적용해왔다. 앞서 ‘갤럭시S20 울트라’와 ‘갤럭시노트10 플러스’에서 45W 고속충전을 선보이기도 했지만 실제 충전속도에서는 25W 어댑터를 사용할 때와 큰 차이가 없었다. 또한 중국업체들의 스마트폰과 비교하면 완연히 느린 속도다. 현재 중국의 ‘샤오미 미11 울트라’와 ‘원플러스9 프로’ 등은 완전히 충전하는데 40분 미만이 소요된다.

한편 내년 출시가 예상되는 삼성전자의 차세대 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S22’ 시리즈에는 65W 고속 충전이 적용될 수 있다는 전망도 나온다. 앞서 IT팁스터 프론트트론(FrontTron)은 삼성전자가 갤럭시S22에 65W 충전 적용 관련 테스트를 진행하고 있다고 전했다.

갤럭시Z플립3은 전작과 사이즈는 비슷하지만 디자인 측면에서 다소 차이를 보일 전망이다. 후면카메라와 플래시가 일렬로 배치되고 LTE와 5G 두 가지 모델로 제공된다. 색상은 라이트 바이올렛, 블랙, 그레이, 다크그린, 베이지, 핑크, 다크블루, 화이트 등 총 8개로 구성된다. 8GB 램을 적용하고 내장메모리는 128GB·256GB 2개 모델로 출시될 것으로 보인다.

갤럭시Z플립3는 다음달 11일 온라인으로 개최되는 갤럭시 언팩에서 공개된다. 언팩에서는 갤럭시Z플립3 외에도 ‘갤럭시Z폴드3’, 스마트워치 ‘갤럭시워치4’ 시리즈, 무선이어폰 ‘갤럭시버즈2’ 등이 공개될 예정이다.

