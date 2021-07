윤석열 "국민의힘 입당한 상태서 대선 출마하겠다"…시기는 함구

윤석열, 부인 비방 벽화에 "배후 있을 것"

[아시아경제 허미담 기자] 대권 도전을 선언한 윤석열 전 검찰총장이 29일 국민의힘에 입당하겠다는 뜻을 밝혔다. 다만 입당 시기에 대해서는 구체적인 답변을 하지 않았다.

윤 전 총장은 이날 연합뉴스TV와의 인터뷰에서 "국민의힘에 입당한다면 정권교체를 위해 하는 것"이라며 "궁극적으로 국민의힘하고 손을 잡고 국민의힘에 입당한 상태에서 선거에 나가도 나가야 되는 것 아니겠나"라고 했다.

그는 입당 시기에 대해선 "입당 전에 어떤 활동을 하고, 얼마나 많은 분과 소통하고, 판단할지는 조금 더 지켜봐 주시면 제가 지루하지 않게 하겠다"고 말했다.

'이르면 다음 주 입당할 것이라는 보도도 있다'는 진행자 질문에는 "틀렸다고 볼 수도 없고 맞다고 확인해드리기도 어려운 것으로 이해해달라"고 답했다.

또 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 회동을 제안한 것에 대해선 "당장 오늘내일 뵙는 것보다는 제가 어느 정도 거취를 정하게 되면 그 전후로 뵙는 게 좋지 않을까"라며 "지금 봬도 특별히 나눌 얘기가 많지는 않다"고 했다.

최근 자신의 지지율 하락에 대해선 "처음에는 크게 신경 안 썼는데 (지지율이) 올라가면 기분이 괜찮고 내려가면 왜 이런가 싶기도 하다"고 농담조로 말했다.

이어 "지지율이 계속 내려가면 '원인이 뭐냐'고 (주변에) 물어보게 된다. (지지율에) 관심을 가질 수밖에 없게 된다"며 "저도 나름대로 냉정하게 판단해 고칠 건 고쳐야 한다고 생각한다"고 말했다.

그는 더불어민주당 대선 경선과 관련해 "이재명 경기지사가 제일 유리하다고 생각했는데, 이낙연 전 국무총리께서 치고 나오시니까 결과는 국민의 한 사람으로서 지켜봐야 할 것 같다"고 했다.

여권 주자들이 자신의 정치 경험 부족을 지적한 데 대해선 "검사도 우리 사회의 다양한 필드에 대한 분석과 이해 없이는 할 수 없는 일"이라며 "그분들이 경제 사건을 다루는 검사 생활을 안 해봐서 그런 말 하는 것 아닌가"라고 맞받아쳤다.

한편 윤 전 총장은 부인 김건희 씨를 비방하는 내용의 벽화가 그려진 것에 대해 "정치판이라는 게 아무리 엉망이라고 해도 대한민국 수준이 여기까지 왔나"라며 "당연히 배후가 있을 거다. 저걸 그림 그린 사람이 혼자 한 행위라고 봐야 하나"라고 비판했다. 또 그는 "가족 문제를 넘어서 여성 인권 문제로 좌시할 수 없다"고도 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr