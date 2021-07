이마트, 성수동 본사 매각작업 착수 … "전략적 자산 재배치"

이베이코리아 이어 스타벅스 지분 인수 소요자금 마련

이베이코리아 이어 스타벅스 지분 인수 소요자금 마련

[아시아경제 조인경 기자] 신세계 그룹 이마트가 서울 성수동 본사 건물 매각을 추진한다. 이베이코리아에 이어 스타벅스코리아 지분을 추가로 인수하기 위해 필요한 자금을 확보하기 위해서다.

29일 유통업계에 따르면 이마트와 성수동 본사 유동화를 위한 자문사인 CBRE는 최근 국내 주요 건설·개발사 등을 대상으로 본사 부지 매각과 재개발 방안 등을 제안하는 안내서를 배포했다.

지난달 이마트 측이 "성수동 본사에 대한 세일즈앤드리스백을 검토하고 있다"고 밝힌 후 구체적인 절차에 들어간 셈이다. 입찰 시점은 오는 9월경으로 예상된다.

성수동 본사는 연면적 9만9000㎡ 규모로, 현재 이마트 본사와 이마트 성수점이 입주해 있다.

이마트는 그동안 자산 유동화를 위해 건물을 매각한 뒤 장기 임차하는 세일앤리스백을 적극적으로 활용했다. 2017년 하남점 부지와 평택 소사벌 부지, 이마트 부평점을 매각한 데 이어 지난해엔 서울 강서구 마곡동 부지를, 올 들어서는 강서구 가양동 토지를 매각하는 방식으로 신사업을 위한 실탄 약 1조원을 마련했다.

신세계 그룹 역시 지난달 이베이코리아 인수를 확정 지은 직후 "디지털 신기술로 촉발된 급변하는 경영환경에 선제적이고 능동적으로 대처하고 미래유통의 새로운 판을 짜기 위해 수년 전부터 부동산 중심의 자산을 전략적으로 재배치, 투자 재원을 확보함과 동시에 '자산의 디지털화'도 병행해 왔다"고 밝힌 바 있다.

이마트는 본사 매각 후 재개발이 끝나면 신축 건물 일부에 다시 입점할 계획인 것으로 알려졌다. 이마트는 지난 5월 가양점을 매각할 때도 건물이 신축되면 그 일부를 분양받아 재입점하기로 하는 등 '매각 후 재입점'을 통해 매장 수는 그대로 유지하면서 여유 자금을 확보하는 전략을 구사하고 있다.

부동산·투자업계에선 이마트가 본사 건물 매각을 통해 최대 1조원을 조달할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 매각 대금으로 이베이코리아와 스타벅스커피코리아 지분 인수에 들어간 자금을 충당하고, 재무구조 개선에 나설 것이라는 관측이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr