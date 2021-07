[아시아경제 김형민 기자] 여자 양궁 올림픽 2관왕 안산(20·광주여대)이 3관왕 도전의 첫 단추를 잘 뀄다.

안산은 29일 오후 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 2020 도쿄올림픽 양궁 여자 개인전 1회전(64강)에서 아프리카 차드의 마를리즈 우르투를 6-2(27-28 27-23 28-26 28-22)로 제압했다.

안산은 아니마르셀리 두스산투스(브라질)-아나 바스케스(멕시코) 경기 승자와 이날 오후 6시 23분 32강에서 맞붙는다.

앞서 안산은 도쿄올림픽 여자 개인 예선 랭킹라운드(순위결정전)에서 72발 합계 680점을 쏘며 올림픽 기록을 세우며 64명의 출전선수 중 1위로 본선에 올랐다. 이어 혼성단체전과 여자단체전에서 금메달을 목에 걸었다. 개인전까지 우승하면 한국 양궁사 최초의 3관왕에 오른다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr