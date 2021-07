TIPA, '청렴활동 우수자 포상제' 시행…"공공기관 윤리경영 가속"

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 기관 청렴문화 확산과 윤리경영 정착을 위해 '2021년 청렴활동 우수자 포상제도'를 운영한다고 30일 밝혔다.

청렴활동 우수자 포상제도는 자발적으로 반부패 노력을 기울여 다양한 청렴 활동에 참여한 직원에게 청렴 포인트 점수를 부여해 우수자에게 포상을 실시하는 TIPA의 인센티브 제도다. 이 제도는 ▲행동강령 규정 준수 관련 분야 ▲청렴교육과 청렴제안이 포함된 반부패 청렴활동 분야 ▲청렴실천추진반 분야 등으로 구분돼 운영된다.

앞서 TIPA는 지난해 중소벤처기업부가 산하 기관을 대상으로 실시한 부패방지 시책평가에서 1등급을 받아 청렴활동 최우수 기관으로 선정됐다. 부패 방지 모니터링을 지속적으로 진행하며 청렴 활동을 추진한 결과라는 게 TIPA의 설명이다.

이재홍 TIPA 원장은 "이번 청렴활동 우수자 포상제도 추진을 통해 직원들의 청렴 의식을 높이고 윤리경영 문화를 기관에 정착시키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr