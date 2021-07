광주경제고용진흥원 '위메프오' 공공배달앱 경품 이벤트

8월 한 달 간 주문시 자동응모

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] (재)광주광역시 경제고용진흥원(이사장 나성화)은 위메프오 광주공공배달앱에서 주문·결제한 소비자를 대상으로 경품 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 이벤트는 국내 에어컨시장에서 3위를 달리는 지역 제조업체 오텍캐리어(주)의 공기청정기 경품 협찬으로 진행된다.

위메프오 광주공공배달앱을 알리고 소상공인 지원을 위한 지역민의 착한 소비를 촉진하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

행사기간은 8월 1일부터 31일까지 한 달 동안이다. 소비자는 마케팅 SMS 동의와 함께 광주광역시 매장 배달·픽업 주문시 경품 자동응모 된다.

주문 금액 및 횟수 제한없이 응모가 가능하기 때문에 많이 주문하면 더 높은 당첨기회가 주어진다.

오는 9월 3일 당첨자를 발표할 예정이다. 4명에게 경품으로 오텍캐리어 공기청정기가 주어지며 제세공과금 22%는 본인 부담이다.

아울러 9월에도 소비 촉진을 위한 풍성한 경품 이벤트가 진행될 예정이다.

위메프오 광주공공배달앱은 지난 4월 시범개시와 7월 정식출시 이후 7월 26일 기준 총 5100여개 가맹점이 입점 중에 있으며 누적 5만8000건 이상 거래건수와 누적 13억6000만원 이상의 매출액을 달성하며 지속적으로 상승하고 있다.

나성화 광주경제고용진흥원 이사장은 “소상공인 지원을 위해 시작한 위메프오 광주공공배달앱은 소비자 이용율이 높아질수록 앱 중개수수료 절감분이 지역 소상공인·자영업자의 수익 증가로 이어지는 선순환 구조의 상생플랫폼이다”며 “공공배달앱 활성화를 위해 선뜻 협찬해주신 지역 기업 오텍캐리어(주) 에게 감사드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr