서울시의회, SH공사 김현아 사장 후보자 '부적격' 의결

부동산 4채 가진 김 사장 후보자 SH사장으로서 철학 등 문제 지적...오세훈 시장 결정 따라 서울시의회와 갈등 예상

[아시아경제 박종일 기자] 아파트 2채, 오피스텔과 상가 등 주택 4채를 가진 것으로 알려진 김현아 SH 사장 후보자에 대한 서울시의회가 부적격 의견을 제시했다.

서울시의회 서울주택도시공사 사장 후보자 인사청문 특별위원회(위원장 노식래·사진)는 28일 김현아 사장 후보자에 대하여 '부적격' 의견으로 인사청문 경과보고서를 의결했다.

이로써 오세훈 서울시장이 서울시의회 인사청문특위 의견을 받아들일지 주목된다.

오 시장이 이를 무시하고 김 사장 후보를 사장으로 발령낼 수 있으나 그렇게 될 경우 서울시의회와 대결은 불가피해 보인다.

특별위원회는 인사청문회에서 후보자의 정책소견 발표와 특별위원회 위원들의 질의?답변 과정을 거쳐 사장 후보자의 도덕성, 책임 있는 정책 수행 능력, 경영 능력의 적합성을 검증한 결과 이 같은 결과에 이르렀다며 ‘부적격’ 사유로 다음과 같은 사항을 적시했다.

첫째, 정부 및 서울시의 공공주택 정책에 대해 구체적인 대안 제시 없이 폄하와 비판으로 일관해 온 데 대해 반면, 서울주택도시공사 정책 현안에 대한 이해와 소신있는 입장은 물론 설득력 있는 미래 비전 또한 찾을 수 없다는 점

둘째, 재산형성과정에 대한 소명이 불분명한 다주택 보유자로서 서민주거복지와 공공주택공급 정책을 펴는 공기업 사장의 자리에 적절치 않다는 점.

셋째, 공동대표인 사단법인의 불투명한 회계거래 문제, 불성실한 재산신고 문제에 대한 소명 등 사장후보자의 자질에 대한 추가 검증이 필요한 점이다.

노식래 위원장은 “특별위원회에서 다각적으로 심도있게 검증한 결과 김현아 사장 후보자는 부동산 주택 정책 비판 외 설득력 있는 대안 제시와 공사 발전을 위한 비전 제시가 미흡해 서울주택도시공사 경영의 중책을 수행하기에는 기본 자질이 부족하다”고 검증 결과를 밝혔다.

또 “서울주택도시공사는 서민주거 안정을 위한 매우 중요한 기관이다. 시장에서 소외될 수 있는, 시장 논리가 작동되지 않는 서민주거 문제를 해결하기 위한 공기업이다. 이에 반해, 사장 후보자는 다주택자이자, 그 동안 일관되게 시장 중심 논리를 펼쳐 왔다. 공사의 정체성과 정서에 맞지 않고, 오히려 민간 기업에 어울린다”고 말했다.

이어 “사장 후보자의 국회의원 시절 막말이나 재산신고의 불성실성, 사단법인의 사적 이용 의혹 등은 높은 책임의식이 요구되는 공기업 사장에 기본 자질이 안 된다는 방증이다”고 부연했다.

끝으로, 노식래 위원장은 김현아 후보자 임명을 반대하는 특별위원회의 인사청문 경과보고서를 서울시에서 존중, 서울주택도시공사 사장에 보다 적합한 인재를 고민해주기를 주문했다.

노 위원장은 서울주택도시공사 사장 임명은 서울시장의 권한이지만 부적합한 사장 임명에 따라 발생되는 문제들에 대한 책임도 서울시장에 있음을 강조했다.

서울주택도시공사 사장 후보자의 인사청문회는 ‘서울특별시와 서울특별시의회 간 인사청문회 실시 협약’에 근거한 것으로, 협약에 따라 서울시의회는 임명후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 서울시에 송부하여야 한다.

