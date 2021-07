"작은 눈으로 공 보이나"…정영식 선수 비하한 그리스 해설자 '퇴출'

[아시아경제 김서현 기자] 도쿄올림픽 한국과 그리스의 남자 탁구 단식 경기를 중계하며 정영식 선수에게 '그 작은 눈으로 공이 왔다 갔다 하는 것을 어떻게 볼 수 있는지 이해하기 어렵다"며 인종차별적 발언을 한 그리스의 스포츠 해설자가 퇴출당했다.

AP통신은 27일(현지시간) 현지 언론을 인용해 그리스 국영방송사ERT 텔레비전이 이날 경기해설 중 인종차별적 발언을 한 저널리스트 출신 해설자 디모스테니스 카르모이리스와의 방송 계약을 종료했다고 보도했다.

문제의 발언은 이날 정영식 선수가 그리스의 파나지오티스 지오니스에 4-3으로 역전승하며 16강행이 확정된 직후 나왔다. 캐스터가 "한국 선수의 기술을 평가해달라"고 요청하자 카르모이리스는 문제의 '작은 눈'을 언급했다.

이에 서양인들이 동양인의 외모를 비하하는 이른바 '눈 찟기'와 같은 맥락의 조롱이라는 지적이 확산되며 논란이 일었다. 발언 이후 현지 사회관계망서비스(SNS)에는 카르모이리스의 말을 비판하는 글이 다수 올라왔다.

ERT 측은 몇 시간 뒤 성명을 내어 "공영 방송에서 인종차별적 발언은 설 자리가 없다"며 "카르모이리스와의 협업은 오늘부로 끝났다"고 발표했다.

한편 dpa통신에 따르면 카르모이리스는 지난 26일에도 그리스 선수가 사격 종목에서 기대 이하의 성적을 거두자 "경기를 완전히 망쳐버렸다"고 말해 구설에 오른 바 있다.

