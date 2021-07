[아시아경제 박소연 기자] 신원 우선주가 강세다.

신원우 신원우 009275 | 코스피 증권정보 현재가 57,500 전일대비 9,250 등락률 +19.17% 거래량 38,890 전일가 48,250 2021.07.27 14:30 장중(20분지연) 관련기사 7월 9일 코스피, 9.02p 오른 2167.90 마감(0.42%↑)다시 부는 우선주 광풍6월 26일 코스피, 22.28p 오른 2134.65 마감(1.05%↑) close 는 27일 오후 2시32분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 9250원(19.17%) 오른 5만7500원에 거래되고 있다.

해당 종목은 대북 관련주로 꼽힌다. 27일 오전 10시를 기해 남북간 통신연락선이 전격 복원됐다는 소식에 주가가 급등한 것으로 풀이된다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr