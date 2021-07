[아시아경제 김유리 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 3,500 등락률 +2.19% 거래량 115,767 전일가 160,000 2021.07.27 11:56 장중(20분지연) 관련기사 큰손들 힘겨루기에 맥 못추는 이마트이마트, "스타벅스코리아 지분 취득은 검토…확정된 건 없어"올림픽 '맛케팅' … 집콕 응원 '치맥'이 금매달 close 는 27일 스타벅스커피 인터내셔널로부터 스타벅스코리아 주식 70만주를 4742억5350만원에 현금취득했다고 공시했다. 취득 후 이마트의 스타벅스코리아 주식 수는 270만주(지분율 67.5%)다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr