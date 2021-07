[아시아경제 박소연 기자] 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 68,000 전일대비 1,700 등락률 -2.44% 거래량 173,480 전일가 69,700 2021.07.26 15:30 장마감 관련기사 현대重지주, 상반기 영업익 7189억원…반기 기준 최대치미래에셋증권, 업계 유일 ‘기업 주식 매입 성과보수 업무 지원 서비스' 제공KT·아비커스, 포항운하 10km 구간서 5G 자율운항 시연 close 는 건설기계 장비 등 제조 판매업 자회사 현대제뉴인의 주식 114만1947주를 약 5710억원에 추가 취득한다고 26일 공시했다.

주식 취득 뒤 현대중공업지주의 현대제뉴인 지분율은 100%가 된다.

현대중공업지주는 이번 주식 취득의 목적을 "사업 재편을 통한 사업시너지 극대화 및 경영 효율성 제고"라고 밝혔다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr