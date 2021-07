한국MS, 신입사원 채용설명회 30일 개최

[아시아경제 강나훔 기자] 한국마이크로소프트가 오는 30일 신입사원 및 인턴 채용설명회를 개최한다고 26일 밝혔다.

'Unbox, Explore, Celebrate'를 주제로 열리는 이번 채용설명회는 마이크로소프트의 조직문화와 다양한 직무에 대한 취업 준비생들의 궁금증을 해소하는 자리다.

오는 30일 오전 10시부터 2시간 동안 마이크로소프트 협업 플랫폼 팀즈를 통해 온라인으로 진행한다.

이날 채용설명회에서는 이지은 대표를 비롯한 한국마이크로소프트 임직원들이 직접 연사로 나서 현장 경험을 공유하고, 채용 과정에 대해 상세히 소개할 예정이다.

특히 마이크로소프트 기술전문가와 교육담당자가 진행하는 세션에서는 마이크로소프트의 최신 기술을 설명한다. 또 마이크로소프트 신입사원들이 패널로 참여해 직장생활에 대한 이모저모를 나누는 시간도 마련했다.

채용설명회 참석자는 다음달 2일부터 2주간 온라인으로 열리는 마이크로소프트 해커런(HackaLearn) 체험 기회도 제공받는다.

해커톤(Hackathon)과 런(Learn)의 합성어인 해커런은 주어진 기간 동안 지식을 학습하고, 이를 개발자 축제인 해커톤에 적용하는 이벤트다. 올해는 ‘애저 정적 웹 앱(Azure Static Web Apps)’과 ‘깃헙 액션(GitHub Actions)’을 주제로 한다.

올해 한국마이크로소프트는 영업 직군과 기술영업 직군 등 다양한 분야별 신입사원과 인턴을 채용한다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr