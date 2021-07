[포토] 윤석열, 입당 초읽기

[아시아경제 윤동주 기자] 이준석 국민의힘 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석, 회의 시작 전 회의실 배경판에 퍼포먼스를 하고 있다. 이 대표는 전날 있었던 윤석열 전 검찰총장과의 회동에 대해 "대동소이"라고 밝힌 뒤 진행상황을 표시하는 의미로 그려진 배경판 '로딩중...'을 나타내는 그래프에 빨간색 칠을 해 윤 전 총장의 국민의힘 입당이 초읽기에 들어간 것 아니냐는 평가가 나오고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr