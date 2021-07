[특징주]'이재명 관련주' 디젠스 장초반 상한가

[아시아경제 박소연 기자] 디젠스 디젠스 113810 | 코스닥 증권정보 현재가 1,285 전일대비 294 등락률 +29.67% 거래량 11,258,784 전일가 991 2021.07.26 10:41 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 제약사 “ㅇㅇㅇㅇ” 확보! 바이오 황제株 뒤집힌다! 디젠스, 커뮤니티 활발... 주가 -7.55%.【시선집중】 증시가 바닥을 칠 때 시장 역행하는 종목들은? close 가 장초반 상한가를 기록했다.

디젠스는 26일 오전 10시 기준 코스닥 시장에서 전 거래일 보다 294원(29.67%) 오른 1285원에 거래되고 있다.

디젠스는 시가총액 419억원, 코스닥 1393위다. 상장주식수는 3262만8051주다.

디젠스는 본사가 경기도에 위치했고, 이석우 대표가 이재명 경기도지사와 같은 경주이씨라고 알려지면서 관련주로 편입됐다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr