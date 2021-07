셀트리온 '렉키로나', 국제 학술지에 델타 변이 효능 동물시험 결과 제출

[아시아경제 이춘희 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 1,500 등락률 -0.56% 거래량 81,499 전일가 268,500 2021.07.26 10:03 장중(20분지연) 관련기사 혼조세 나타낸 코스피…1060선 터치한 코스닥코스피 오후에도 오름세 지속…코스닥 연고점 다시 뚫어코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선 close 의 코로나19 항체치료제 '렉키로나'가 코로나19 델타 변이(인도 변이)에 상당한 효과가 있다는 연구 결과가 공개됐다.

셀트리온은 렉키로나의 델타 변이 바이러스에 대한 동물효능시험 유효성 검증 결과를 바이오아카이브(bioRxiv)를 통해 공개하고 미국 생물화학 및 생물물리 연구저널 'BBRC'에 제출 완료했다고 26일 밝혔다.

셀트리온은 최근 질병관리청에서 수행한 실험용 쥐 49마리를 대상으로 한 델타 변이 바이러스의 효능시험에서 렉키로나 투여군에서 대조군 대비 바이러스 역가가 크게 감소하고, 체중 감소 방어 효과 등의 임상적 개선 효과를 확인했다.

셀트리온은 이번 실험뿐만 아니라 코로나19 변이 바이러스에 대한 세포주 및 동물시험을 통한 렉키로나의 대응력 관련 실험 결과를 지속 발표할 계획이다. 셀트리온은 전 세계에서 빠르게 확산되고 있는 델타 변이 바이러스에 대한 강력한 중화능력을 이번 동물 실험을 통해 확인했고, 최근 남미 페루 등지에서 유행하고 있는 람다 변이에 대해서도 야생형 바이러스 대비 중화능력이 유지되는 등 중화능력 결과를 확보했다고 밝혔다.

셀트리온은 기존 렉키로나(CT-P59) 개발 과정에서 확보한 다양한 중화항체 후보군에서 발굴한 칵테일 항체 'CT-P63'의 임상물질 생산을 완료하고 임상 1상 진입을 준비하는 등 변이 대응을 위한 플랫폼을 강화하고 있다.

셀트리온은 렉키로나의 변이 대응 추이를 지속적으로 확인해 CT-P63 상용화도 함께 준비한다는 방침이다. 또한 현재까지 중화능력 및 치료효능이 확인된 알파, 베타, 감마, 델타 등 기존 주요 변이에 대해서는 렉키로나로 대응하고 이들 변이뿐 아니라 추가로 발생할 수 있는 신규 변이에 대해서 광범위한 중화능을 담보하기 위해 CT-P63을 추가하여 대응할 수 있는 태세를 갖춘다는 계획이다.

셀트리온은 현재 주사제로 쓰이는 렉키로나의 제형 업그레이드도 본격화하고 있다. 흡입형 항체 치료제 개발 관련 특허 및 기술을 보유한 미국 바이오기업 '인할론 바이오파마(Inhalon Biopharma)'와 계약을 맺고 흡입형 렉키로나의 개발에 착수한 상태다.

흡입형 렉키로나는 코로나19 바이러스에 감염된 기도 점막에 항체를 직접 전달하는 방식으로 개발된다. 장소에 구애받지 않고 흡입기를 통해 렉키로나를 손쉽게 투여함으로써 코로나19 환자의 투약 편의성과 접근성을 크게 개선할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 현재 인할론은 지난달 호주에서 흡입형 렉키로나의 임상을 개시했다.

현재 셀트리온은 렉키로나 글로벌 임상 3상에서 확인한 안전성 및 효능 데이터와 각종 변이 대응 시험 결과를 토대로 글로벌 주요 규제기관에 품목 허가를 위한 절차를 진행하고 있다. 유럽에서는 지난달 유럽연합 집행위원회(EC)로부터 '유망한 코로나19 치료제'로 선정되는 등 허가 가능성을 높였고, 미국 식품의약국(FDA)와도 긴밀한 협의를 이어가고 있다. 지난 17일에는 인도네시아 식약처(BPOM)이 렉키로나를 긴급사용승인(EUA)하기도 했다.

셀트리온 관계자는 "전 세계 백신 접종이 활발히 진행되는 가운데 변이 바이러스로 인한 코로나19 확산세가 짙어지는 상황에서 효과적인 치료제가 반드시 필요한 상황"이라며 "앞으로도 렉키로나가 보다 많은 환자에게 투약될 수 있도록 변이 대응 능력을 지속 검증하는 한편 투약 편의성을 개선한 치료제 개발에도 박차를 가해 셀트리온 치료제가 방역 일선에서 제 역할을 할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr