LG유플러스, 로봇융합연구원과 5G 기반 '스마트팜 로봇' 협력

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 한국로봇융합연구원(KIRO)과 5G네트워크를 활용한 스마트팜 로봇 공동연구를 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다. 이에 따라 두 회사는 스마트팜 로봇 분야의 국책과제 공동연구, 세미나, 워크숍 등 기술교류 및 사업분야에서 상호 협력하게 된다.

먼저 LG유플러스는 KIRO에 4K 해상도까지 지원이 되는 ‘저지연영상전송보드’와 ‘RTK단말기’를 지원할 예정이다. 무인로봇의 실시간 영상전송과 수 cm 급의 정밀한 위치측위정보를 제공함으로써, 관제는 물론 자율주행까지 가능한 환경을 제공한다는 계획이다. 또한 5G 통신기술 적용을 위한 모듈, 단말, 범용 안테나 기술도 지원한다.

LG유플러스는 앞서 초기 도입비·유지비를 획기적으로 낮춘 ‘보급형 스마트팜’ 서비스를 선보이고 '미래형 식물공장'을 실증하는 등 스마트팜 전문기업과 함께 관련 생태계 클러스터 형성에 꾸준히 노력을 기울여왔다.

두 회사는 이번 농업용 로봇 연구를 통해 재배·운반·청소분야 자동화에도 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있다. KIRO는 2017년 밭작물용 로봇개발을 시작으로 지난해 밭농업, 시설원예, 과수 등 다양한 농업환경의 테스트가 가능한 농업로봇실증센터를 구축하는 등 농업용로봇 개발에 힘을 쏟고 있다.

조원석 LG유플러스 기업신사업그룹장(전무)은 “스마트팜 시장이 획기적으로 성장할 수 있도록 앞으로도 각 분야의 전문업체와 협력을 강화해 나가도록 하겠다”고 강조했다. 여준구 KIRO 원장은 "농업 4.0 시대의 농업발전에 크게 기여할 수 있기를 바란다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr