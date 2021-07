[아시아경제 온라인이슈팀] 전 피겨스케이팅선수 김연아가 사회관계망서비스(SNS)에 자신의 사진을 올리며 근황을 공개했다.

김연아는 23일 본인의 SNS에 자신이 모델인 활동 중인 뷰티 브랜드를 홍보하는 영상을 올렸다.

해당 영상에서 김연아는 연예인이라고 해도 믿을 만큼 청순한 비주얼을 뽐내며 뷰티 브랜드를 설명하고 있다. 김연아는 꽃다발을 들고 밝은 미소로 눈길을 끌었다.

대표적인 무쌍 미녀로 꼽히는 그는 점점 더 짙어지는 쌍꺼풀로 주목을 받았다.

피겨스케이트 금메달리스트인 김연아는 2018 평창 동계올림픽 홍보대사로 활동했다. 최근에는 개발도상국의 코로나19 백신 공급을 위해 기금 10만달러를 기부해 화제가 되기도 했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr