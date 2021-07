文대통령 "내일부터 비수도권 거리두기 3단계로 일괄 상향" (종합)

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의 주재…"수도권-비수도권 합심, 범국가 총력체제 대응"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 25일 오후 국가위기관리센터에서 '코로나19 중앙재난안전대책본부' 회의를 주재하고 "비수도권에서도 내일부터 거리두기 단계를 3단계로 일괄 상향하는 등 강화된 방역조치를 시행하기로 했다. 강력하고 촘촘한 방역망 구축을 위해 협조하고 결단해 주신 지자체장들께 감사드린다"고 말했다.

문 대통령은 "최근 가장 우려가 되는 것은 비수도권의 확산세이다. 수도권 거리두기 강화에 따른 풍선효과와 함께 휴가지 중심으로 이동량이 많아지며 비수도권 확진자 비중이 35%를 넘어서는 등 전국으로 확산되고 있는 양상이 뚜렷하다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "감염 양상도, 특정 시설과 집단 중심이 아니라, 일상생활에서 이용하는 시설과 모임을 통해 산발적이고 광범위한 양상으로 확산되고 있고, 활동성이 큰 연령층의 비중이 높아, 과거 어느 때보다 통제가 쉽지 않은 상황"이라며 "정부와 지자체가 모든 방역 역량과 행정력을 집중하고, 국민이 함께 힘을 모아 총력전을 펼쳐야 하는 절체절명의 시간"이라고 강조했다.

문 대통령은 수도권 거리두기 4단계를 다시 2주 연장하게 된 배경을 설명하면서 "국민들이 감내해야 할 고통의 시간이 길어지게 되어 매우 송구하고 안타까운 마음"이라고 전했다. 다만 문 대통령은 "지난 2주간의 고강도 조치에 의해, 확산을 진정시키진 못했지만, 확진자의 급증세를 어느 정도 억제할 수 있었다"고 평가했다.

문 대통령은 수도권과 비수도권, 정부와 지자체가 합심해 전국적 차원에서 범국가 총력체제로 대응해야 한다고 강조했다.

문 대통령은 "이중삼중으로 휴가지와 다중이용시설 등 감염 위험지역과 시설에 대한 현장점검을 더욱 강화하고, 방역수칙 위반을 엄중하게 단속해 주시기 바란다"면서 "지자체의 주도적 역할이 어느 때보다도 중요한 시점"이라고 말했다.

문 대통령은 국회 본회의를 통과한 추가경정예산에 대한 신속한 집행을 다짐했다. 문 대통령은 "방역 조치가 연장되고 강화됨에 따라 소상공인들과 자영업하시는 분들에 대한 걱정이 앞선다"면서 "이 상황을 하루빨리 진정시키고 생업이 정상화되도록 하는 데 전력을 기울이겠다"고 다짐했다.

아울러 코로나19 백신 접종 계획에 대해서도 전했다. 문 대통령은 "내일부터 50대 접종에 들어가면서 백신 접종이 본격적으로 속도를 내게 될 것"이라며 "백신 예약시스템의 미흡한 부분도 신속하게 보완하고 있다. 8월에 예정된 40대 이하 예약은 차질이 없도록 준비하겠다"고 말했다.

문 대통령은 소방청과 경찰청이 회복차량과 기동대 버스를 통해 휴식 장소를 제공한 것에 감사 인사를 전하면서 방역 의료진과 공무원 등에 대해 충분한 휴식시간과 휴식공간을 제공해야 한다고 당부했다.

아울러 문 대통령은 "유행이 발생할 때마다 군·경, 공무원을 임시방편으로 동원하거나 임시직을 활용하는 방식은 한계가 있을 수밖에 없고, 오래 지속할 수도 없다"면서 "보건소 간호인력 등 공공의료 인력을 확충하고 공공의료를 강화하는 등의 근본 대책을 중앙정부와 지자체가 함께 마련하는 데 강력한 의지를 모아주시기 바란다"고 말했다.

한편 문 대통령 주재의 이날 회의에는 김부겸 국무총리, 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관 등 정부부처 장관은 물론이고 전국 시·도지사도 참석했다. 청와대에서도 유영민 비서실장, 서훈 국가안보실장, 이호승 정책실장 등 주요 참모들이 자리를 함께했다.

