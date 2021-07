[이번 주 IPO] 7월 마지막 주 수요예측·청약 일정

[아시아경제 장효원 기자] 이달(7월) 마지막 주에는 디앤디플랫폼리츠, 원티드랩, 한컴라이프케어, 엠로, 플래티어가 수요 예측을 진행한다. 카카오뱅크와 에이치케이이노엔은 일반 청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆디앤디플랫폼리츠= 디앤디플랫폼리츠는 세미콜론 문래(구 영시티), 백암 파스토(FASSTO) 물류센터, 일본 아마존 오다와라 물류센터를 기초자산으로 하는 멀티섹터 리츠다. 상장 후 디앤디플랫폼리츠는 SK디앤디가 개발한 우량자산을 중심으로 국내 신축 오피스 및 국내외 물류자산을 확장할 계획이다.

공모가는 5000원, 공모주식수는 3500만주로 이번 공모를 통해 1750억원을 조달할 계획이다. 오는 26~28일 3일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을, 8월 5~9일 3일간 일반투자자 청약을 진행한다. 대표주관사는 NH투자증권, 신한금융투자, 대신증권이며 SK증권, 유안타증권이 인수회사로 참여한다.

◆원티드랩= 원티드랩은 구직자에게 일자리를, 기업에는 필요한 직무에 적합한 인재를 인공지능(AI)을 통해 추천하는 채용 매칭 플랫폼 사업을 영위하는 기업이다. 상장 후 커리어 서비스 콘텐츠 역량을 강화하고 에듀테크 기업 및 HR 솔루션 기업 등을 인수할 계획이다.

이번 공모에서는 신주 발행 70만5168주와 구주매출 2만4832주 등 총 73만주 규모의 청약을 진행한다. 공모 희망가 범위는 2만8000~3만5000원으로 원티드랩은 최소 197억원을 조달할 것으로 기대하고 있다. 오는 26~27일 수요예측을 실시하고 8월 2~3일 일반청약을 받는다. 주관사는 한국투자증권이다.

◆한컴라이프케어=한컴라이프케어는 소방 및 방위산업, 유관 공공기관 등에 관련장비를 납품하는 회사다. 50년간 축적된 기술력을 바탕으로 다양한 안전장비 및 제품을 공급하는 등 국내 공기호흡기 시장점유율 96%를 차지하는 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다.

총 공모주식 수는 830만2321주, 1주당 희망 공모가액은 1만700원~1만3700원이며 공모 예정 금액은 최대 1137억원이다. 다음달 29~30일 수요예측을 실시해 최종 공모가를 확정하고, 8월 5~6일 일반 공모청약을 실시할 예정이다. 코스피 상장 예정 시기는 8월 중순이며 대표 주관사는 미래에셋증권이다.

◆엠로=엠로는 공급망관리(SCM) 소프트웨어 솔루션 기업이다. 엠로는 자동차, 전자, 철강, 화학, 유통, 의료, 금융 등 다양한 산업 영역에서 280여 개 기업에 1000건 이상의 구매 SCM 솔루션 공급을 통해 시장 1위의 지위를 고수하고 있다.

엠로의 총 공모주식수는 101만6104주, 주당 공모 희망 밴드는 2만100~2만2600원으로 공모금액은 밴드 하단 기준 204억원이다. 기존 수요예측은 15~16일이었는데 증권신고서 정정으로 오는 29~30일로 일정이 밀렸다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.

◆플래티어=2005년 설립된 플래티어는 ‘이커머스’와 ‘디지털 전환 통합(IDT)’ 등 다양한 플랫폼 솔루션을 제공하는 기업이다. 회사의 최근 5년간 성과를 보면 매출과 영업이익 연평균 성장률은 각각 32%, 56%다.

상장 공모주식수는 180만주, 공모 예정가는 8500~1만원으로, 총 153억~180억원 가량이다. 오는 30일부터 8월2일까지 수요예측을 거쳐 오는 4~5일 일반청약을 진행한다. 대표주관사는 KB증권, 하나금융투자다.

<일반청약>

◆카카오뱅크=카카오뱅크의 공모가는 희망 범위 최상단인 3만9000원으로 확정됐다. 국내외를 통틀어 총 신청건수는 1667곳으로 단순 경쟁률 1733대 1을 기록했다. 전체 주문 규모는 2585조원으로 역대 최고 액수다.

오는 26~27일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 접수한다. 전체 물량의 25%인 1636만2500주를 배정한 가운데 절반은 균등 배정, 나머지 절반은 비례 배정 방식으로 진행 예정이다. 대표 주관사인 KB증권과 인수회사인 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권에서 청약할 수 있다. 카카오뱅크 청약은 두 곳 이상의 청약처 또는 복수 계좌를 사용하는 중복 청약 및 이중 청약이 불가하다.

◆에이치케이이노엔=에이치케이이노엔의 총 공모주식수는 1011만7000주로 공모희망가는 5만~5만9000원, 총 공모금액은 5058억~5969억원 규모다. 지난 22~23일 이틀간 수요예측을 진행했고 오는 29~30일 일반 청약을 거쳐 8월 초 코스닥 시장에 입성할 계획이다. 대표 주관사는 한국투자증권, 삼성증권, JP모간증권회사다.

