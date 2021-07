"애플 아이패드 미니6, 미니 LED 백라이트 적용"

기존 백라이트 방식보다 명암비·밝기 ↑

[아시아경제 차민영 기자] 애플이 연말 공개할 것으로 예상되는 신작 '아이패드 미니6'에 미니 LED 백라이트가 탑재될 것이란 관측이 나왔다.

IT 전문지 애플인사이더는 22일(현지시간) 디지타임즈 보도를 인용해 "애플 공급 협력사가 미니 LED 백라이트 유닛을 아이패드 미니 6로 추정되는 새 아이패드 미니 제품에 공급할 것"이라고 보도했다. 동일 부품은 신형 맥북 프로 모델에도 적용되는 것으로 알려졌다.

새 디스플레이 기술인 미니 LED 백라이트 방식은 기존 백라이트 방식 대비 명암비나 밝기 수준 등에서 나은 수준으로 평가 받는다. 검정색 색상값을 표현하는 것도 기존 방식보다 개선될 전망이다. 미니 LED 디스플레이는 아이패드뿐만 아니라 신작 맥북 라인업까지 사용이 확대되는 추세다.

앞서 IT업계에 떠돌던 관측이 들어맞은 셈이다. 궈밍치 TF인터내셔널증권 애널리스트는 작년 새 아이패드 미니 모델에 미니 LED 백라이트가 장착될 것으로 전망한 바 있다.

한편, 지난달 존 프로서가 공개한 아이패드 미니 6 랜더링 이미지에 따르면 아이패드 미니 6는 얇은 베젤(화면 테두리)을 갖추고 홈버튼이 없는 형태로 추정된다. 블룸버그는 디스플레이가 8.5~9인치가 될 것으로 보인다고 보도했다. 칩셋으로는 A14 또는 A15를 탑재할 것으로 추정된다.

