이준석 "尹, 탄핵의 강에 빠지지 마오"

[아시아경제 김초영 기자] 이준석 국민의힘 대표는 21일 윤석열 전 검찰총장의 대구 관련 발언에 대해 "탄핵의 강으로 다시 들어가는 취지의 발언이었다"고 지적했다.

이 대표는 이날 SBS '주영진의 뉴스브리핑' 여야 당대표 토론배틀에서 "윤 전 총장이 우리 쪽에 오실지도 모른다는 생각에 '내가 (탄핵의) 강을 건너버리자' 했고 (당대표로 당선된) 전당대회 이후 강을 건넜다고 생각했었다"며 이같이 말했다.

앞서 윤 전 총장은 대구를 방문해 박근혜 전 대통령에 대해 "존경할 만한 부분이 다 있다"며 박 전 대통령 수사에 "마음속으로 송구한 부분도 없지 않다"고 밝혔다. 또 지난해 여권의 '대구·경북(TK) 봉쇄 발언'을 두고 "대구 아닌 다른 지역이었다면 민란부터 일어났을 것"이라고 해 논란이 일었다.

이 대표는 "정치적 표현이라서 왜 그런 말을 했는지는 이해가 간다"면서도 "윤 전 총장이 장외에 머무는 이유가 중도 확장성을 가지려고 (입당을) 늦춘다는 것이 공통의 이해인데, 그 발언은 저희 중에서도 오른쪽으로 가는 발언"이라고 비판했다.

이어 "'님아, 그 강에 빠지지 마오'라고 다시 한번 말씀드리고 싶다"며 "그것(탄핵)을 연상시키는 발언은 저희 당에 입당하고자 하는 주자들은 자제해야 한다"고 강조했다.

송영길 대표도 윤 전 총장의 발언을 두고 "광주를 방문했다가 바로 대구로 가신 분이 다른 지역을 폄하하는 말을 한 것도 그렇고 마음 아팠다"고 말했다.

그는 "이 대표나 김종인 전 비상대책위원장을 자주 만나서 배워야 할 것이라고 본다"면서 "국민을 수사하고 판결하는 대상으로 보도록 훈련된 검사나 판사가 갑자기 주권자 국민을 모시고 정치, 경제, 사회, 문화를 커버하기에는 벼락공부로 한계가 있다"고 덧붙였다.

