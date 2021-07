유승민 "난 국회 탄핵까지 역할…박근혜 구속·기소·구형 주체는 윤석열"

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원이 21일 "윤석열 전 검찰총장은 박근혜 전 대통령 구속·기소·구형까지의 주체였다"고 언급했다.

유 전 의원은 이날 연합뉴스와 인터뷰에서 "국회에서 탄핵한 것까지는 내 역할이 맞지만, 헌법재판소의 탄핵 결정 다음에는 검찰과 법원이 한 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 박근혜 전 대통령 사면과 관련해 "듣기로 (청와대가) 고민하고 있다고 들었다"라며 "저는 언제가 됐든 대통령 결심에 달린 문제라고 생각하고 기다리고 있다. 문 대통령이 사면 결정을 하든 안 하든 대선에 큰 영향을 줄 것으로 생각하지 않는다"고 말했다.

이어 그는 "개인적 안타까움은 수차 얘기했다"라며 "법을 위반해 감옥에 간 전직 대통령 중 제일 고생을 많이 하니까 안타까움은 늘 갖고 있다"고 털어놨다.

유 전 의원은 (대구·경북(TK) 지역은) 옛날에는 탄핵이란 프레임에 저를 딱 가둬놓고 저를 봤었다"라며 "이제는 정권을 무조건 교체하려면 전략적 판단을 해야 한다는 쪽으로 (민심이) 이동한다는 걸 느낀다"고 말했다.

이어 "정치적으로 헌법에 따라 국회에서 탄핵한 것까지는 내가 역할 한 게 맞다"면서도 "헌법재판소가 탄핵 결정을 하고 난 다음에는 검찰과 법원이 한 것"이라고 선을 그었다.

그러면서 "(윤 전 총장은) 특검 때부터 서울중앙지검장까지 하며 역할을 한 것"이라며 "TK 유권자들이 생각하기에 '탄핵한 유승민은 그렇게 미워했는데 윤석열에 대해서는 높은 지지 보낸다'는 모순을 느끼는 것"이라고 주장했다.

유 전 의원은 "본격적인 검증이 시작되면 출렁일 것"이라며 "윤석열 전 검찰총장이나 최재형 전 감사원장은 아직 검증 시작조차 안 했다"고 했다.

또 "'누구 아니면 정권교체 안 된다'는 생각은 갈수록 희미해질 것 같다"며 "대선은 미래지향적 선거다. 정권을 잡으면 5년 내내 문재인 대통령과 문 정권 사람들을 감옥에 집어놓고 혼내준다는 정치보복에 대한 기대는 처음에는 컸어도 갈수록 줄어들 것"이라고 전망했다.

유 전 의원은 "(윤 전 총장이) 출마 선언에서 자유란 말을 굉장히 강조했는데 굉장히 보수적 생각이다. 제가 생각하는 방향과는 다른 것 같다"고 강조했다.

