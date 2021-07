故 박원순 딸 "아빠는 빚 져가며 모두 퍼줬는데…여성단체 어떻게 그럴 수 있어"

[아시아경제 나예은 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장 측 정철승 변호사가 박 전 시장의 부인 강난희 여사와 그의 딸과 나눈 대화를 공개했다.

20일 정 변호사는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "고 박원순 시장은 가족에게 많은 빚만 남겼다고 한다. 부인께 물어봤다"고 말했다.

그는 "박 시장님은 검사를 잠깐 하신 후 아주 유능한 변호사로 활동하신 것으로 아는데 그때 돈 좀 벌지 않으셨나"라고 강 여사에게 질문했고, 강 여사는 "돈 잘 버셨다. 건물도 사고 그랬으니까"라며 "그렇지만 여러 시민단체에 전부 기증해 버리고, 1994년 전업 시민운동가가 되기로 결심하신 후로 집에 생활비를 전혀 갖고 오지 않으셨다. 제가 작은 사업을 해서 생활했다"고 답했다.

이에 정 변호사는 "아무리 그래도 매년 수천만 원씩 주는 포스코 등 대기업 사외이사를 많이 맡으셨고, 10년 동안 서울시장을 하셨던 분이 그렇게 재산이 없다는 게 말이 되나"고 되물었다.

이에 박 시장의 딸은 "아빠 주위에는 항상 도와달라는 분들이 많았고 아빠는 그런 분들에게 빚까지 져 가며 모두 퍼주셨다. 아빠가 남기신 빚은 그렇게 생긴 것"이라 답했다.

그러면서 "그중에는 여성단체 분들도 있었던 것을 저는 똑똑히 기억한다. 그런데 그분들이 어떻게 우리 아빠한테… 어떻게 그럴 수가…"라고 말했다.

앞서 정 변호사는 지난 8일 박 전 시장의 1주기 추모제를 앞두고 강 여사의 친필 편지를 공개한 바 있다.

강 여사는 "박원순을 그리워하는 많은 분께 알려 드린다" 말과 함께 "제 남편 박원순에게 너무도 미안하고 가족의 마음도 안타깝지만 이번 1주기 추모행사는 조계사에서 가족끼리만 지내는 것으로 결정했다"고 설명했다.

이어 그는 "코로나 상황이 호전되면 꼭 다시 박원순을 그리워하는 분들과 함께 모여 그를 이야기하고 함께 슬퍼할 수 있는 자리를 만들겠다"고 덧붙였다.

한편 박 전 시장은 지난해 7월 8일 전 비서에게 성추행한 혐의 등으로 피소됐다.

다음날(9일) 오전 박 전 시장은 측근에 "이 파고는 넘기 힘들 것 같다"는 메시지를 남긴 뒤 10일 자정쯤 시신으로 발견됐다. 박 전 시장의 사망으로 성추행 피소 건은 '공소권 없음'으로 종결됐다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr