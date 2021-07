합리적인 가격에 내 집 마련… '태평힐스원' 주목

서울을 비롯한 수도권 집값이 들썩이고 있다.

한국부동산원에서 발표한 7월 첫째주 서울 아파트 가격을 살펴보면 0.12%였던 직전 주와 비교해 0.03% 상승한 0.15%를 기록하면서 1년 반 만에 가장 큰 폭의 상승세를 보이고 있다.

서울 집값 상승세는 수도권으로 점차 확산되고 있다. 국토교통부 실거래가에 따르면 경기 성남시 백현동 '판교푸르지오그랑블' 전용 139㎡는 4월 35억5000만원에 거래됐다. 지난해 9월 30억2000만원에 거래된 것과 비교해 5억원 넘게 오른 것이다.

화성 동탄2신도시 '동탄역롯데캐슬트리니티' 전용 102㎡ 분양권도 지난달 10일 18억9000만원에 거래됐다. 한 달 사이 1억원 이상 오른 셈이다.

이런 상황에서 서울에서 집을 사려는 사람들의 원리금 상환 부담까지 12년 만에 최고 수준으로 불어났다. 금리가 사상 최저 수준으로 떨어졌지만, 집값이 치솟으면서 대출액 자체가 늘어났기 때문으로 풀이된다.

한국주택금융공사 주택금융연구원에 따르면 지난해 4분기 기준 서울의 주택구입부담지수(K-HAI)는 153.4로 집계됐다. 2008년 4분기(157.8) 이후 12년 만에 최고치다.

주택구입부담지수는 중위소득 가구가 중간 가격의 주택을 사기 위해 대출을 받을 때 원리금 상환 부담을 얼마나 져야 하는지를 나타내는 지수다. 지수 100은 소득 25%를 주택구입담보대출 원리금 상환으로 부담한다는 것으로, 숫자가 커질수록 부담도 늘어난다는 뜻이다.

이처럼 수도권 일대에서 내 집 마련하기가 어려워지는 가운데 시세보다 저렴한 수준에 주택을 구매할 수 있는 '태평힐스원'이 주목받고 있다.

현재 1차 조합원 모집 마감 후 2차 조합원 모집 중인 태평힐스원은 전용면적 59㎡A, 59㎡B, 74㎡, 84㎡ 평면으로 구성되어 있으며, 전용면적 59㎡ 일부 세대만 조합원 모집을 진행 중이다.

태평 힐스원 분양사무실 관계자에 따르면 “주택 가격 상승폭이 지속되는 가운데 위례신도시와 맞닿아 있고 성남 구시가지 개발호재등으로 가격방어력이 우수한 가운데 시세보다 저렴하게 모집하고 있어 2차모집도 곧 마감될 예정이다”라고 전했다.

태평힐스원은 구도심에 위치해 있어 생활이 편리하다는 장점이 있다. 단지 주변에 여러 공공기관이 인접해 있고, 행정복지센터, 119, 세무서 등도 가까이 있다.

단지 주변으로 성남초, 금빛초, 신흥초, 희망대초, 성남중, 성남여중, 성남여고, 동광고, 성일고, 성일정보고, 성남고가 있어 교육여건도 좋다. 도립도서관인 경기성남교육도서관도 걸어서 이용 가능하다.

한편, 태평힐스원의 주택홍보관은 경기도 용인시에 있다. 자세한 사항은 홍보관 전화번호로 문의하거나 사전예약 후 방문하면 상담이 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr