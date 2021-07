KT, 업무용 전기차에 '고객 랩핑디자인 공모' 당선작 적용

[아시아경제 구은모 기자] KT는 ‘디지코(DIGICO, 디지털 플랫폼 기업)’라는 정체성을 시각화한 ‘자동차 랩핑 디자인‘ 공모전 당선작을 18일 발표했다. KT는 당선작 디자인을 현재 운영하는 업무용 전기차 1000여 대에 우선 적용할 예정이다.

KT는 총 16건의 수상작을 선정했으며, 수상자들에게는 상금과 KT 인공지능(AI)호텔 숙박권, KT AI 서빙로봇이 적용된 레스토랑 식사권을 지급한다. 참여자들에게 공모전 참여를 오래 기억할 수 있도록 자신의 랩핑 디자인으로 만들어진 자동차 모형도 제공한다. 최고점을 받은 최혜원씨는 "AI·빅데이터·클라우드가 가진 연결성과 확장성을 컨셉으로 디지코 디자인을 그렸다"고 말했다.

이번 공모전은 '디지코 KT'를 알리기 위해 시도한 새로운 커뮤니케이션 방식으로, 디자인에 관심이 있는 누구나 참가할 수 있었다. 공모 주제는 '고객의 삶의 변화와 혁신을 이끄는 DIGICO KT 이미지'다.

심사에 참여한 이근 홍익대 산업디자인학과 교수는 “AI·빅데이터·클라우드 역량 기반의 디지털 플랫폼 기업을 추구하는 KT의 철학을 디자인으로 어떻게 표현해냈는지가 핵심이었다”며 “디지털 플랫폼 기업으로서의 가치를 자동차 랩핑 디자인으로 가장 잘 구현한 작품에 최고점을 부여했다”고 설명했다.

김형욱 KT 미래가치추진실장(부사장)은 "이번 공모전은 '디지코 KT'로의 성공적 전환을 위한 다양한 노력의 일환으로 특히 신진 디자이너들과 디자인에 관심이 있는 대학생들에게 다양한 기회를 제공하기 위해 기획됐다"며 "대상을 수상한 최혜원씨는 KT가 추구하는 '디지코'에 대한 다양한 의미를 재해석해 디자인에 대한 열정을 마음껏 펼쳤다"고 말했다.

