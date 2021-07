[아시아경제 류태민 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 2,000 등락률 -1.70% 거래량 13,014 전일가 117,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일SK가스 ESG·인사위원회 설치…이사회 중심 경영 강화SK가스, 전현정 변호사 사외이사 신규 선임 close 가 복합화력(LNG/LPG) 발전사업 계열사 울산지피에스의 주식 800만주를 400억원에 추가 취득한다고 16일 공시했다.

주식 취득 뒤 SK가스의 울산지피에스 지분율은 99%가 된다. 주식 취득 예정일은 28일이다.

