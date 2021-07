중기부, ‘저신용 소상공인 융자’ 3586명에 359억원 대출

1.5% 고정금리 적용, 첫 6개월간 이자상환 유예

8993명 신청, 3586명에 최대 1000만원 대출

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 5일 시작한 ‘저신용 소상공인 융자’ 실적 집계 결과 10일간 8993명이 신청, 심사를 거친 3586명에게 359억원을 대출했다고 16일 밝혔다.

저신용 소상공인 융자는 집합금지·영업제한·경영위기업종 가운데 저신용(신용 744점, 구 6등급 이하) 소상공인에게 최대 1000만원을 대출해주는 제도다. 소상공인시장진흥공단 직접 대출로 진행되며 대출 기간은 5년(2년 거치 3년 상환)이다. 금리는 1.5%로 6개월간 이자 상환을 유예해 올해 말까 이자부담이 없다. 다만, 세금체납, 금융기관 연체, 휴·폐업 중이거나 소상공인이 아닌 경우에는 지원에서 제외된다.

대출받은 소상공인은 신용도별로 7등급이 1805명으로 50.3%였고 뒤이어 6등급(34.9%), 8등급(13.2%), 9등급(1.4%), 10등급(0.3%) 순이었다. 유형별로는 영업제한 업종이 71.2%를 차지했고 집합금지 업종 17.4%, 경영위기 업종 11.4%로 집계됐다.

업종별로는 숙박·음식점업이 61.5%(2205명)로 가장 많은 것으로 나타났다. 이어 교육서비스업 11.9%(425명), 도소매업 8.7%(311명), 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 8.0%(287명) 이 뒤를 이었다.

이은청 중기부 소상공인정책과장은 “공휴일에도 24시간 온라인 신청을 받는 등 소상공인의 편의를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr