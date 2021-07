현대차, 고성능 N브랜드 전시공간 'N 시티 서울' 운영

N라인 과거·현재·미래 총출동

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 오는 21일부터 약 2주간 서울 성동구의 한 건물에서 고성능 N 브랜드 통합 전시 공간인 'N 시티 서울(N City Seoul)'을 운영한다고 16일 밝혔다.

성수동 소재 1000㎡(약 300평) 규모의 폐건물을 개조해 마련된 N 시티 서울은 N브랜드의 가치와 고성능차 문화를 종합적으로 느껴볼 수 있는 복합 전시 공간이다. N 시티 서울엔 2020년 WRC 우승 랠리카를 포함, N의 철학부터 지속가능한 고성능으로 대두되는 미래 비전까지 엿볼 수 있는 전시가 진행된다.

내부는 ▲N 뉴 카 존 ▲N 라인 존 ▲N 퓨쳐 존 ▲N 레이스 존 ▲N 컬쳐 존 ▲N 플레이 존 등으로 구성된다. N 뉴 카 존엔 최신 모델인 아반떼 N, 코나 N이 전시돼 있으며, N 라인 존엔 투싼 N 라인과 오는 8월 영화 지아이조에 신 스틸러로 등장할 한정판 스페셜 에디션 쏘나타 N 라인 '더 블랙(The Black)'이 선보인다.

이외 N 퓨처 존엔 N 2025 비전 그란투리스모, RM20e 등 컨셉트카가, N 레이스 존에선 2020년 WRC 우승 차량인 i20 쿠페 WRC 랠리카, 2020년 뉘르부르크링 24시 내구레이스 우승차 i30 패스트백 N이 전시된다.

N 시티 서울은 다음달 3일까지 운영되며, 코로나19 감염 위험 최소화를 위해 온라인 예약시스템을 통해 최소인원 관람 기준으로 운영된다. 아울러 N 계약고객을 대상으로 한 프라이빗 예약 및 관람도 진행할 예정이다. 예약은 오는 17일부터 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 2,000 등락률 -0.86% 거래량 78,106 전일가 231,500 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속 close 홈페이지를 통해 진행된다.

한편 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 2,000 등락률 -0.86% 거래량 78,106 전일가 231,500 2021.07.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도…코스피 하락 출발"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속 close 는 여름휴가철엔 부산지역 숙박과 연계한 N 차종 시승프로그램인 'N 스테이 부산'을 운영하는 등 N 브랜드 체험 기회를 계속 확대해 나간단 구상이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr