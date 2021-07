경주 신라 고분서 신장 180㎝ 인골 나와

삼국시대 피장자 가운데 최장신

경북 경주의 신라 시대 무덤에서 신장 약 180㎝의 인골이 발견됐다.

한국문화재재단은 신라 고분 약 180기가 확인된 경주 탑동 유적에서 발굴조사를 진행해 삼국시대 피장자 가운데 최장신으로 판단되는 남성 인골을 찾았다고 15일 전했다.

확인된 장소는 2호 덧널무덤. 출토 당시 175㎝로 측정됐으나 턱이 가슴 쪽을 향하도록 당겨진 상태여서 실제로는 180㎝에 가까웠다. 그동안 삼국시대 무덤에서 조사된 남성 인골의 평균 신장은 165㎝다.

이번 인골은 얼굴이 하늘을 향하지 않았다. 발도 다리와 거의 수직을 이룰 만큼 불편한 모습이었다. 재단 측은 "시신의 크기에 맞춰 관을 만들지 않고, 기성품 관에 안치됐을 가능성이 있다"고 추정했다.

이번 피장자는 형질인류학 조사에서 척추가 변형된 것으로 확인됐다. 조사단은 시신을 두는 과정에서 변화가 생겼는지, 실제로 디스크 증상이 있었는지 알아볼 예정이다. 관계자는 "고고학 조사와 병리학 연구로 피장자가 당시 했던 일과 직업군을 추정할 수 있을 것"이라고 말했다.

국립경주문화재연구소와 한국문화재재단은 이번 인골을 수습해 형질인류학·병리학 등의 연구를 진행한다. 신라인의 장례풍습 등 생활을 규명하고, 안면 복원을 통해 당시 얼굴을 복원할 계획이다.

한편 이번 조사에서는 장신 인골을 비롯해 5∼6세기 무덤 스물네 기와 인골 열두 기가 확인됐다. 관계자는 "신장 약 180㎝의 인골을 제외한 나머지 인골은 보존 상태가 좋지 않았다"고 설명했다.

