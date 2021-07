외교부 "남아공 폭동사태, 우리 국민 인적 피해 아직 없어"

[아시아경제 이지은 기자] 전직 대통령의 구금에 항의해 시작된 남아공 폭동 사태가 격화되는 가운데, 외교부는 "현재까지 우리 국민의 인적 피해는 없다"고 밝혔다.

외교부 당국자는 13일 취재진과의 화상 브리핑에서 "우리 정부는 남아공 폭동 사태를 예의 주시하면서 우리 국민의 안전을 확보하기 위해 필요한 조치를 적극 강구해나갈 예정"이라며 이같이 밝혔다.

외교부에 따르면 남아공 현지의 교민은 3300명 정도로, 요하네스버그에 2200명, 케이프타운에 1000명, 더반에 120명 정도가 거주 중이다.

당국자는 "더반에 거주중인 교민들은 비교적 안전한 주택 단지 내 거주하고 있으며, 외출을 삼간 채 교민간의 단톡방, 대사관과의 비상연락망을 통해 안전사항을 논의하면서 체류 중"이라며 "우리 대사관은 약탈 등에 대한 정보를 더반 및 요하네스 지역 한인회와 무역관에 수시 전파하고 있다"고 밝혔다.

또 외교부에 따르면 교민들이 귀국하는 움직임도 보이지 않는 것으로 나타났다. 우리 정부는 대사관이 갖고 있는 교민비상연락망을 통해 만일의 상황을 대비한 재외국민 안전대책도 면밀히 검토 중이다.

더반의 경우 LG전자 공장이 위치해 있으며, 폭도들에 의해 12일(현지시간) 약탈을 당하기도 했다. 당국자는 "대사관의 보고에 따르면 현지시간 새벽에 2차례 LG전자 공장이 약탈됐다"며 또 다른 한국업체도 한 곳도 오전께 약탈 피해를 입었다고 밝혔다.

단 LG전자 공장의 피해규모에 대해서는 현지 접근이 제한돼 정확하게 알 수 없다고 밝혔다.

더반 외 다른 지역의 한국 업체들의 피해도 아직 알려진 것이 없다고 밝혔다. 외교부 당국자는 "현재까지는 피해 규모가 확인이 안 되고 있다"며 "(다른 지역의) 약탈이 더반 지역과 같이 심하게는 진행이 안 되고 있다"고 말했다. 경제 중심도시로 알려진 요하네스버그에는 포스코인터내셔날, 현대코퍼레이션 등이 위치해 있다.

외교부 당국자는 "지상사 협의회, 한인 단체들과의 비상 연락체계를 유지하면서 개인 신변과 기업의 안전 등을 강구해 나가는 중"이라며 "주재국(남아공)에서 군 병력 투입을 결정한 만큼 사태가 안정화되기를 바란다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr